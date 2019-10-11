США отправят в Саудовскую Аравию дополнительные войска после атаки на объекты Saudi Aramco

США отправят в Саудовскую Аравию дополнительные войска, решение связано с атаками на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco на востоке королевства, говорится в заявлении Пентагона, которое приводит Reuters.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что министр обороны США Марк Эспер санкционировал развертывание на территории королевства трех тысяч американских военнослужащих, двух истребительных эскадрилий, двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Напомним, в ночь на 14 сентября неизвестные дроны атаковали объекты Saudi Aramco, что привело к снижению добычи нефти в королевстве до 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в нападении Иран.

Подробнее об атаке и ее последствиях — в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».