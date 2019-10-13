Главные новости за выходные 12–13 октября

Президент России Владимир Путин дал интервью журналистам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya. В нем он призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия. По словам господина Путина, Россия готова вывести войска из Сирии, если легитимное руководство государства скажет, что не нуждается в них.

Президент также заявил, что Россия намерена разработать ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Москва осуждает захват танкеров и атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщил Владимир Путин.

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» погибли более 30 человек. Еще более 100 человек пострадали. Данных о погибших или пострадавших россиянах нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успехах военной операции на севере Сирии. По его словам вооруженные силы захватили город Рас-эль-Айн и окружили поселение Телль-Абъяд в Сирии. Турецкие военные обезвредили 490 террористов, сказал турецкий президент.

Курдское формирование «Сирийские демократические силы» (SDF) заявило о гибели 31 своего бойца. Военные утверждают, что отбили два населенных пункта и уничтожили 87 солдат противника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с несколькими членами Конгресса, в том числе с демократами, над санкциями против Турции.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что Турция должна немедленно прекратить военную операцию на севере Сирии. Он осудил действия Анкары, назвав их проявлением агрессии. Также прекратить наступление президента Турции призвала канцлер Германии Ангела Меркель.

Министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе с Севера Сирии тысячи военных из-за турецкой операции.

Комиссия по ценным бумагам США подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram. В рамках ICO компания Павла Дурова собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах. Из-за такого решения регулятора команда Павла Дурова может отложить запуск блокчейн-платформы TON, необходимой для криптовалюты. Подробнее

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на антитеррористической конференции глав парламентов в Стамбуле, призвал коллег разработать законодательные меры по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела стран. По его словам, чтобы нанести ущерб государству и гражданам, зачастую нет необходимости вторгаться на его территорию.

Команда Mercedes шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1». После Гран-при Японии, в котором победил гонщик Mercedes Вальттери Боттас, немецкая команда лидирует в командном зачете с 612 баллами. Идущая второй Ferrari, (435 баллов) не сможет выйти в лидеры за оставшиеся четыре гонки.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:1 в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. О матче