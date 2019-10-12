Володин призвал к совместной борьбе с иностранным вмешательством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на антитеррористической конференции глав парламентов в Стамбуле, призвал коллег разработать законодательные меры по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела стран, передает корреспондент “Ъ”.

«Кризисы и революции, созданные в результате вмешательства в дела стран, угрожают государственности и исторической преемственности в жизни народов,— сказал господин Володин.— Мы должны учитывать, что в современных реалиях, чтобы нанести ущерб государству, и гражданам, зачастую нет необходимости вторгаться на его территорию. Цифровые технологии позволяют вмешиваться во внутренние дела государств, избирательные кампании, в работу энергетической, транспортной, финансовой систем на расстоянии».

По мнению спикера Госдумы, сейчас крайне важно обеспечить цифровой суверенитет государств, защитить права людей в киберпространстве и их персональные данные. Господин Володин предложил коллегам из парламентов Турции, Китая, Афганистана и Пакистана разрабатывать эффективные законодательные решения, которые бы препятствовали возникновению угроз суверенитету, в том числе цифровому, а также способствовали противодействию терроризму.

О работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ читайте в публикации “Ъ” «Госдума гонит немецкую волну».

Ксения Веретенникова