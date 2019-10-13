Даниил Медведев выиграл турнир в Шанхае

Теннисист из России Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:1 в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет около $7,5 млн.

Эта победа стала седьмой для Медведева на турнирах ATP. Теперь он является вторым россиянином, который побеждал на турнире в Шанхае. Последний раз там выигрывал Николай Давыденко в 2009 году.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP. В этом сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и «Мастерс» в Цинциннати. Он также вышел в финал US Open, где в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

О том, как Медведев вышел в девятый за год финал, читайте в публикации “Ъ” «Шанхайские эйсы».