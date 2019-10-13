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Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Россия вышла на Евро-2020

Россия на выезде разгромила Кипр в отборочном матче чемпионата Европы. Встреча в Никосии завершилась со счетом 5:0. Голы забили: Черышев (9, 90+2), Оздоев (22), Дзюба (79), Головин (89). Победа обеспечила России выход на Евро-2020, при этом она примет участие сразу в финальной части соревнований.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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