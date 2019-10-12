Путин заявил о разработке оружия, способного преодолеть любую систему ПРО

Россия намерена разработать ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya. Он также заявил о разработке оружия, аналогов которого нет ни у одних мировых конкурентов.

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее о разработке «невероятных новых вооружений», в существование которых «никто даже не сможет поверить», сообщал президент США Дональд Трамп. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, но Россия не намерена в нее втягиваться.

О том, могут ли Россия и США когда-нибудь сесть за стол переговоров,— в интервью американского посла в Москве Джона Хантсмана “Ъ”.