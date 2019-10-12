Путин осудил атаки на саудовские нефтяные объекты

Москва осуждает захват танкеров и атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia. Он добавил, что те, кто считает, что такие действия могут повлиять на сотрудничество России с арабскими странами или нарушить взаимодействие в рамках ОПЕК+, «глубоко заблуждаются».

«Я же только что сказал, хочу повторить: кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода»,— сказал господин Путин об атаках на Saudi Aramco (цитата по RT)

Напомним, дроны атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября. Это привело к снижению добычи нефти в Саудовской Аравии до 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет 58% добычи в стране. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в нападении Иран.

Подробнее об атаке и ее последствиях — в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».