Кремль опасается нового витка гонки вооружений

Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о разработке Вашингтоном новых видов вооружений.

«В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны и для обеспечения паритета»,— сказал господин Песков.

Ранее господин Трамп сообщил о разработке «невероятных новых вооружений». Американский президент добавил, что у Вашингтона есть такое оружие, «в которое никто даже не сможет поверить».

О том, сядут ли когда-нибудь Россия и США за стол переговоров,— в интервью бывшего американского посла в Москве Джона Хантсмана “Ъ”.