Россия и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

«Вертолеты России» и китайская компания Avicopter согласовали контракт на создание тяжелого вертолета AC332 AHL, заявил ТАСС представитель пресс-службы российского холдинга. Он также сообщил, что «Вертолеты России» поставили в Китай первый Ми-171 с двигателями ВК-2500-03.

«Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики»,— сказал представитель холдинга на проходящей в Тяньцзине вертолетной выставке China Helicopter Exposition. В холдинге добавили, что Китай ждет поставок еще 12 вертолетов Ми-171 с двигателями ВК-2500.

Кроме того, по словам представителя холдинга, власти КНДР завершают сертификацию вертолета «Ансат». «Мы ожидаем выдачу сертификата в ближайшее время… Поставку первых двух вертолетов “Ансат” планируется осуществить в первой половине 2020 года»,— уточнил он.

Подробнее о поставках российских вертолетов в КНР — в материале “Ъ” «Китаю готовят Ми-171 на русской тяге».