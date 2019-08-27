Китаю готовят Ми-171 на русской тяге

«Вертолеты России» с начала 2020 года могут начать поставки в Китай среднего транспортного вертолета Ми-171 с российским двигателем ВК-2500. Объем партии — десять машин. Сделку может профинансировать Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которую стороны рассматривают в качестве потенциального лизингодателя. ГТЛК, по всей вероятности, также выступит лизингодателем по поставке новейшего Ми-171А2 за 800–900 млн руб. индийской Vectra.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») ведет переговоры с китайским эксплуатантом Qindao Helicopter о поставке десяти вертолетов Ми-171. Об этом рассказал гендиректор GTLK Europe Роман Лядов. Китайский заказчик ищет варианты финансирования сделки, среди которых есть и вариант с привлечением ГТЛК, добавил он. Также Qindao Helicopters рассматривает возможность привлечения к сделке зарубежных банков.

В «Вертолетах России» не комментируют ход переговоров. По информации “Ъ”, первые поставки запланированы на январь-февраль 2020 года.

Собеседники “Ъ” в авиапроме говорят, что переговоры ведутся о поставках в Китай первой серии машин, оснащенных российским двигателем ВК-2500. Ранее вертолет оснащался мотором ТВ3–117 производства украинского предприятия «Мотор-Сич», но сегодня украинский производитель отказывается поставлять свой двигатель напрямую. Источник “Ъ” в авиапроме отмечает, что российский двигатель стоит на 16 млн руб. дороже украинского, притом что не отличается от него в техническом плане. Двигатель ВК-2500 сертифицирован в Китае в апреле. В «Ростехе» подчеркивали, что ВК-2500 — первый российский двигатель, сертифицированный Управлением гражданской авиации Китая за последние 19 лет.

Вертолет Ми-171 — модификация Ми-8, одного из самых массовых вертолетов в истории авиации. По словам собеседника “Ъ”, сегодня Ми-8 стоит на рынке 650 млн руб. Цену Ми-171 в «Вертолетах России» и ГТЛК не раскрывают.

ГТЛК также участвует в переговорах «Вертолетов России» и индийского эксплуатанта Vectra по лизингу двух вертолетов Ми-171А2, которых сегодня еще нет в коммерческой эксплуатации: единственный вертолет в начале года передан в коммерческую эксплуатацию Utair. Экспортный контракт на поставку одного Ми-171А2 с опционом еще на одну машину заключен на международной выставке Dubai Airshow в 2017 году, говорится на сайте «Ростеха». Предполагалось, что первая машина будет поставлена в 2018 году, но вертолет до сих пор не сертифицирован в Индии. Роман Лядов отметил, что Vectra в качестве подтверждения заинтересованности в сделке внесла депозит за первый вертолет Ми-171А2 по факту подписания письма о намерениях. В ГТЛК не раскрыли размер депозита. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, говорит, что сумма депозита составила «несколько сотен тысяч долларов». При этом сам вертолет стоит около 800–900 млн руб. Источники “Ъ” отмечают, что заказчики считают цену вертолета слишком высокой даже с учетом обновленной авионики вертолета.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что гражданский Ми-171 уступает по востребованности и объемам поставок военно-транспортным модификациям базового Ми-8. Его конкурентами на мировом рынке выступают H225 Super Puma производства Airbus, NH 90 производства NH Industries и Sikorsky S-92.

Герман Костринский