Минздрав подготовил новые правила посещения родственниками больного в реанимации

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который устанавливает требования к посещению родственниками больного в реанимации. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве считают, что документ позволит значительно улучшить ситуацию с посещением реанимаций родственниками пациентов.

Посещение пациента осуществляется с согласия его или его законного представителя и разрешения руководителя медицинской организации. Посетителей должны обеспечить халатами, бахилами, масками и шапочками. Люди с признаками инфекционных заболеваний и алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинскую организацию допускаться не будут.

Закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении в конце мая подписал президент РФ Владимир Путин.

Подробнее — в материале “Ъ” «Депутаты пропустят родственников пациентов в реанимацию».