Восстания машин в ближайшее время не предвидится

На минувшей неделе состоялся очередной Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT), проводящийся в разных странах мира с 1978 года. На нынешнем конгрессе, который прошел в Ереване, основной темой обсуждения стали децентрализация мировой экономики при помощи современных информационных технологий, проблемы распространения искусственного интеллекта и интернета вещей в различных отраслях экономики и влияние технологий на рынок труда.

Вертикали власти больше нет

Всемирный конгресс по информационным технологиям (World Congress on Information Technology — WCIT) проводится Альянсом по информационным технологиям и сервисам (WITSA) с 1978 года. Первый конгресс WCIT состоялся в Барселоне, после чего раз в два года проходил в таких городах, как Сан-Франциско, Токио, Париж, Вашингтон, Лондон, Амстердам, Монреаль, Куала-Лумпур и другие. С 2016 года конгресс стали проводить на ежегодной основе. В этом году конгресс состоялся в Ереване — таким образом, столица Армении стала первым городом на постсоветском пространстве, принявшим это международное мероприятие. В мероприятии приняли участие представители ОЭСР, Intel, IBM, Reddit, SAP, WMware, «Яндекса», Picsart и других организаций и компаний. Свои разработки в цифровых технологиях для городской инфраструктуры представило и правительство Москвы.

Главной темой нынешнего WCIT стало обсуждение того, как современные технологии — искусственный интеллект, роботизация, венчурные инвестиции в IT, финтехи, облачные платформы и т. д.— фактически децентрализуют мировую экономику, распределяя ресурсы по всему миру.

Например, тайваньский стартап может привлечь в США венчурные инвестиции для разработки приложения по вызову такси или заказу еды на дом, которое будет работать в Европе или Африке, и таким образом стимулирует местную экономику, обеспечив работой местных жителей или увеличив продажи местных кафе и ресторанов.

Директор Института Ближнего Востока Ричард Кларк, более 30 лет проработавший на различных должностях, связанных с национальной безопасностью, борьбой с киберугрозами и кибертерроризмом в администрациях президентов Рейгана, Буша-старшего, Клинтона и Буша-младшего, заявил: «Даже в Белом доме люди в какой-то момент заметили, что мир сейчас переживает революцию. Но не промышленную или коммунистическую, а IT-революцию.

Сейчас мы все работаем в IT-отрасли вне зависимости от того, чем конкретно мы занимаемся — работаем ли в больнице, на заводе или где-то еще.





Наша деятельность в той или иной мере в любом случае связана с тем, что производят IT-компании, а мы это используем или потребляем в процессе своей трудовой деятельности. И поскольку мы все стали своеобразными цифровыми гражданами, мы получили определенные права, полномочия и способности. Самые обычные люди с фотокамерой на телефоне или аккаунтом в твиттере могут теперь стать такими же значимыми, как репортеры ТВ или газет. А сотрудники практически любой отрасли теперь могут работать из дома или в любом другом месте мира благодаря технологиям».

Красная кнопка Stop для технологий

Подобное распространение технологий не может не вызывать опасений, что в какой-то момент «что-то может пойти не так». Именно поэтому еще одним актуальным трендом, на который обратили внимание эксперты и руководители компаний, принявших участие в конгрессе, стала дискуссия о том, насколько необходимо усиливать контроль за работой таких сложных технологий, как искусственный интеллект, облачные платформы, big data, а также о том, насколько автоматизация и роботизация влияют на рынок труда.

Этот тренд обсуждался в рамках специальной панельной дискуссии под названием «Восстание машин», которую модерировал ведущий телеканала CNN Ричард Квест. Известный индийский IT-предприниматель Нараяна Мурти, основавший еще в 1981 году софтверную компанию Infosys, рыночная капитализация которой на NYSE сейчас составляет $48 млрд, заявил, что категорически не согласен с утверждениями о том, что развитие технологий вредит рынку труда. «Если вы посмотрите на столетнюю историю современных технологий, начиная с конвейера Генри Форда, можно убедиться, что в западных странах, где такие технологии появились раньше, чем в развивающихся, именно технологии помогали развивать рынок труда, а не вредили ему. Более того, именно высокотехнологичные компании создали огромное количество новых рабочих мест и продолжают их создавать сейчас.

И даже если в краткосрочном периоде на рынке труда могут возникать перебои из-за развития технологий и смещения спроса на рабочую силу, то уже в среднесрочном периоде они, напротив, стимулируют этот рынок».

Говоря о том, насколько нужен жесткий контроль человека за работой высоких технологий, Ричард Квест даже устроил среди участников дискуссии и зрителей импровизированное голосование по вопросу «Нужна ли условная большая красная кнопка Stop для той или иной технологии?». И если большинство участников дискуссии заявили, что теоретически такой механизм экстренной остановки должен быть, но практически это будет сложно обеспечить, то большинство зрителей ответили «нет».

Их поддержал господин Мурти, заявивший, что безопасность общества при работе с той или иной технологией зависит не от наличия красной кнопки Stop, а от развития самого общества. Он привел в пример ядерное оружие, которое может быть применено в любой момент целым рядом стран, тогда как единой красной кнопки Stop для такой технологии нет. Однако, по словам предпринимателя, именно по мере развития самого человеческого общества вероятность применения ядерного оружия постепенно снизилась по сравнению с тем, что было всего несколько десятков лет назад.

Как IT меняет рынок труда и как люди меняют рынок IT

Тему влияния информационных технологий на мировую экономику и рынок труда продолжил и старший партнер международной консалтинговой компании BCG, руководитель направления по цифровой среде и цифровому правительству Мигель Карраско. По его прогнозам, к 2028 году 73% всех рабочих коллективов в мире будут иметь то или иное количество удаленных сотрудников с полной занятостью, выполняющих свою работу при помощи технологий. Особенно активно удаленная работа будет развиваться по мере постепенного увеличения доли представителей наиболее технологически развитых поколений Y и Z на мировом рынке труда — уже к 2020 году представители этих поколений будут составлять 59% всего рынка труда. Господин Карраско также заявил, что к 2022 году 42% необходимых требований к квалификации сотрудников изменятся под влиянием развития технологий.

При этом, по данным совместного исследования BCG, Henderson Institute и бизнес-школы Гарвардского университета, и сами работодатели будут вынуждены меняться под влиянием новых поколений, занимающих все большую долю на рынке труда. В исследовании приводятся данные о том, что молодые сотрудники считают приоритетным для себя в работе:

45% заинтересованы в достойной зарплате,

почти столько же (43%) — в более интересной творческой работе;

32% заинтересованы в сокращении рабочих часов для выполнения аналогичного объема работы;

27% считают необходимым условия для профессионального развития на работе,

а 21% — возможность удаленной работы.

«Я понимаю, что говорить на технологической конференции о том, что технологии не самая главная вещь,— это может выглядеть странно,— подытожил господин Карраско.— Но реальность такова, что мышление, свойственное индустриальной эпохе, уже неактуально. Для развития технологий необходимо иметь новое мышление, которые позволяет не только решать постоянно усложняющиеся задачи экономики, но и использовать максимальный потенциал человека в создании новых продуктов и технологических решений».

Евгений Хвостик