Незаконная торговля в подземном переходе у Московского вокзала пресечена Но местные жители и сами торговцы уверены, что в выходные она возобновится.

Перекупщиков, ведущих незаконную торговлю в подземном переходе у Московского вокзала, 11 октября не было.

В этом убедился корреспондент ЪФМ, увидевший в переходе только прохожих и нескольких пенсионерок, торгующих садовыми цветами, ягодами и грибами. Ранее СМИ обращали внимание на возобновление в переходе торговли товарами ширпотреба, которая была пресечена в 2018 году ко времени проведения в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу. Тогда же было реконструировано здание вокзала и отремонтирован переход, из которого убрали все ларьки и лотки. Однако летом нынешнего года подземная торговля возобновилась.

Прокуратура Нижегородской области проверила опубликованные в СМИ сведения. На сайте этого органа сообщается, что 26 сентября прокуратура Канавинского района в ходе проверки переходов выявила факт незаконной торговли, осуществляемой физическими лицами. Кроме того, проанализирована работа сотрудников МВД по пресечению фактов незаконной торговли на территории района. По итогам анализа сделан вывод, что в 2019 году эффективность работы на данном направлении снижена. Так, за 8 месяцев 2019 года составлено 300 протоколов, что на 45% меньше аналогичного периода 2018 года, когда было составлено 539 протоколов. Сообщается также, что по этой информации сделано представление начальнику УМВД по Нижнему Новгороду.

Эксперты считают, что надо различать перекупщиков, незаконно перепродающих в бойком месте товары, купленные оптом, и пенсионеров, для которых продажа того, что выращено их руками на шести сотках или собрано ими в лесу, является важной прибавкой к небольшой пенсии. Торгующая садовыми цветами 80-летняя жительница Нижнего Новгорода Антонина Павловна говорит, что не представляет себе, как прожить, если не продавать цветы из своего сада, расположенного в Нижегородском районе за Верхними Печерами.

Однако жителям окрестных домов, как и тысячам нижегородцев, которые ежедневно переходят из метро на автобусы и маршрутки, мешают в первую очередь не такие пенсионеры, а торговцы с лотками и раздвижными столами. Местная жительница Мария Николаевна видит, что представляет из себя бизнес перекупщиков.

Нижегородцы обращают внимание и на грубые нарушения норм противопожарной безопасности незаконными торговцами, без зазрения совести ставящими столы посередине подземного перехода.

Сегодня переход от торговцев, как говорят представители правоохранительных органов, зачищен. Но нет ли здесь перегиба? Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС считает, что к перекупщикам тоже надо подходить дифференцированно, поскольку и среди них есть те, кого в подземный переход гонит нужда.

При этом практически все – и местные жители, и эксперты, и сами торговцы, – уверены, что принятые сегодня меры ситуацию не изменят, и уже в эти выходные в подземном переходе у вокзала возобновится торговля ширпотребом. Поэтому вопрос «Что делать?» пока остается без понятного ответа.