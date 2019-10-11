Суд в Краснодаре оштрафовал адвоката Беньяша на 30 тыс. рублей за нападение на полицейских

В Краснодаре суд признал адвоката Михаила Беньяша виновным в применении насилия в отношении полицейских и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. (ст. 318 УК РФ). Суд установил, что 9 сентября 2018 года в Краснодаре адвокат при доставлении в райотдел МВД оказал сопротивление сотрудникам полиции, укусив одного из них за руку и ударив второго локтем в лицо.

Как ранее писал “Ъ”, обвинение в прениях предлагало назначить господину Беньяшу меру наказания в виде штрафа 40 тыс. руб.

Михаил Беньяш еще до вынесения приговора выразил несогласие даже с минимальной мерой наказания в виде штрафа, назвав такие действия суда «подачкой, которая не нужна». Адвокат намерен обжаловать приговор, добиваясь полного оправдания и привлечения к ответственности полицейских, которые, по мнению адвоката, организовали против него провокацию.

Подробнее — в материале “Ъ” «Адвокат разошелся с полицейскими в судах».

Анна Перова, Краснодар