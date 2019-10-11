СМИ: В минпромторге Татарстана прошли обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве

В здании министерстве промышленности и торговли Татарстана прошли обыски, связанные с уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает ИА «Татар-информ».

По данным правоохранительных органов, в июне 2013 года министерство заключило с одной из фирм договор на проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности автомобильного кластера на основе внедрения международных стандартов управления на 1,3 млн руб. Как выяснилось позже, компания предоставила недостоверную информацию о том, что услуга была оказана, деньги при этом исчезли.

В прошлом году в этой же фирмой минпромторг заключил договор на проведение Дней качества на 1,7 млн руб. История повторилась: сведения вновь были недостоверными, деньги пропали.

Правоохранители задержали двух сотрудников фирмы по делу о мошенничестве.

"Ъ-Казань"