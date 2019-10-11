Подписано соглашение о строительстве трамвайной линии от Купчино до Славянки

В пятницу, 11 октября, правительство Петербурга заключило концессионное соглашение с ООО «БалтНедвижСервис» о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети по маршруту «Станция метро "Купчино" – пос. Шушары – Славянка». Одновременно с этим на официальном сайте проекта объявлен конкурс на «народное» имя для трамвая. До 31 января 2020 года любой желающий может предложить свой вариант его названия, сообщает пресс-служба Смольного.

Предполагается, что новая трамвайная линия пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам Петербурга, для чего потребуется строительство пяти надземных сооружений — эстакад и мостов. Первый этап строительства — от Балканской площади до поселка Шушары — будет введен в эксплуатацию не позднее четырех лет со дня заключения концессионного соглашения. Завершить строительство на всем маршруте планируется до конца 2024 года. Объем частных инвестиций в проект составит не менее 25,9 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выпустил распоряжение о подготовке проектов планировки территории (ППТ) для трамвайной линии от Купчино до Славянки.