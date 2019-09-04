Петербуржцы выбрали название для нового арт-парка — «Тучков буян»

«Тучков буян» выбрали петербуржцы в качестве названия для арт-парка который появится на месте, где планировалось построить Судебный квартал. За этот вариант названия проголосовали 27% от принявших участие в опросе. Всего свои голоса отдали 24,8 тыс. человек.

Как заявил президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов, на втором месте в качестве названия для арт – зоны — «Романовский», за него отдали голоса 22% участников голосования. На третьем месте — «Петроградский» (11%). Господин Романов добавил, что Топонимическая комиссия поддержала название «Тучков буян».

В ближайшее время будет подготовлено техническое задание для разработки концепции будущего парка.

Напомним, что петербуржцы отдавали свои голоса за название парка на специально созданном для голосования портале. На выбор были предложены 24 варианта.

Решение о строительстве нового арт-парка вместо Судебного квартала в районе проспекта Добролюбова было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Петербург в апреле этого года.

Подробнее о том, как менялись планы по обустройству этой территории — в материале «Ъ» «Судебный квартал ждет приговора».