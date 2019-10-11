IT-компания построит для себя бизнес-центр на Приморском проспекте

Компания JetBrains планирует построить для себя офисный центр на Приморском проспекте Петербурга. Площадь бизнес – центра составит 30 тыс.кв. м. Строительство рассчитывают завершить в 2022 году.

В компании пояснили, что строительство офисного центра связано с расширением компании.

Как сообщает РБК, инвестиции в проект в JetBrains не называют. Известно, что это будет качественная офисная недвижимость, не ниже класса А.

Добавим, что ранее в Knight Frank St Petersburg отмечали, что за девять месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 40,2 тыс. качественной офисной недвижимости. 24 % от всего объема введенных офисов — построены под собственные нужды компаний.