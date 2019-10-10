В Петербурге ввели в 1,3 раза меньше офисов, чем годом ранее

В Петербурге за девять месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 40,2 тыс. качественной офисной недвижимости. Данный результат в 1,3 раза уступает показателям за аналогичный период прошлого года.

24 % от всего объема введенных офисов построены под собственные нужды компаний. До конца года запланирован ввод около 107,5 тыс. кв. м, сообщает Knight Frank St Petersburg.

За три квартала текущего года в городе было арендовано 22,5 тыс. кв. м. Треть из них пришлось на компании нефтегазового сектора.