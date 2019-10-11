11 октября, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Квадра» намерена вложить 350 млн рублей в реконструкцию Губкинской ТЭЦ

Белгородский филиал «Квадры» планирует направить 350 млн руб. на техперевооружение Губкинской ТЭЦ – основного теплоисточника Губкина, третьего по величине города Белгородской области. Работы должны продлиться до конца 2020 года.

В компании подчеркнули, что реконструкция будет проводиться без приостановки работы ТЭЦ. В 2020 году энергетики должны будут модернизировать паровую турбину №1, а на месте турбоагрегата №4 установить новый со сроком службы 40 лет. Кроме того, на ТЭЦ хотят заменить шесть подогревателей сетевой воды, маслоохладители и износившиеся участки паропроводов.

Губкинская ТЭЦ работает с 1954 года. Установленная тепловая мощность - 148 Гкал/ч, электрическая – 29 МВт.

Олег Мухин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Власть и бизнес

Новости компаний

Производство

Инфраструктура

Топ-темы

Профиль пользователя