«Квадра» намерена вложить 350 млн рублей в реконструкцию Губкинской ТЭЦ

Белгородский филиал «Квадры» планирует направить 350 млн руб. на техперевооружение Губкинской ТЭЦ – основного теплоисточника Губкина, третьего по величине города Белгородской области. Работы должны продлиться до конца 2020 года.

В компании подчеркнули, что реконструкция будет проводиться без приостановки работы ТЭЦ. В 2020 году энергетики должны будут модернизировать паровую турбину №1, а на месте турбоагрегата №4 установить новый со сроком службы 40 лет. Кроме того, на ТЭЦ хотят заменить шесть подогревателей сетевой воды, маслоохладители и износившиеся участки паропроводов.

Губкинская ТЭЦ работает с 1954 года. Установленная тепловая мощность - 148 Гкал/ч, электрическая – 29 МВт.

Олег Мухин