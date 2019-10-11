Domino’s Pizza в Татарстане оштрафовали на 150 тысяч рублей за формулировку «№1 в мире»

Татарстанское управление ФАС России оштрафовало компанию Domino’s Pizza на 150 тыс. руб. за использование формулировки «№1 в мире», говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы выявили нарушение в рекламной листовке текста со словами: «№1 в мире Domino’s Pizza…». Высказывание в ведомстве оценили как «введение потребителей в заблуждение относительно превосходства компании перед другими, действующими на том же товарном рынке». Сама компания, использовавшая формулировку «№1 в мире», не дала оснований, которые позволяют оценить производимую ею пиццу как лучшую в мире.

Согласно п.4 ст.3 закона «О рекламе», реклама, не соответствующая требованиям законодательства РФ, является ненадлежащей. Ч. 1 ст. 5 регламентирует, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. В противном случае реклама не допускается.

"Ъ-Казань"