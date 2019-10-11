«Даже немного лучше»

Власти Татарстана ожидают снижения части доходов региональной казны из-за изменения федерального законодательства. Об этом вчера на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2020–2022 годы заявил министр финансов республики Радик Гайзатуллин. По его словам, в ближайшие годы сократятся поступления по налогу на прибыль от нефтяных компаний и акцизы на алкоголь. При этом республика не сможет получать кредиты у федерального центра для покрытия бюджетного дефицита. Однако в правительстве полагают, что это не создаст «напряженности бюджета».



Вчера в Госсовете Татарстана прошли парламентские слушания по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Как сообщил региональный министр финансов Радик Гайзатуллин, республика рассчитывает получить в следующем году 264,8 млрд руб. доходов, что на 11,7% больше в сравнении с первоначальными плановыми показателями 2019 года. В 2021 году доходы бюджета должны вырасти до 270 млрд руб., в 2022 году — 272,3 млрд руб. Бюджет все три года планируется дефицитным. Превышение расходов над доходами в следующем году ожидается в размере 3,1 млрд руб. В последующие годы дефицит должен сократиться до 2,8 млрд руб. и 2,6 млрд руб. соответственно.

Радик Гайзатуллин отметил, что, как и прежде, основную часть дохода бюджета составит налог на прибыль. Его поступления прогнозируются в 2019 году в размере 100 млрд руб. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) должен поступить в объеме 57,5 млрд руб. (а всего в консолидированный бюджет поступления составят 82,1 млрд руб.). Также значительную часть доходов составят акцизы (33,1 млрд руб.), налог на имущество организаций (21,3 млрд руб.). Безвозмездные поступления от федерального центра ожидаются в размере 31,3 млрд руб.

Поступления налога на прибыль сократятся в сравнении с 2018 годом, когда они составляли 103,7 млрд руб. Как пояснил господин Гайзатуллин журналистам, в прошлом году более половины всех поступлений обеспечили нефтяники, в том числе «Татнефть». Однако уже на 2019 год федеральный центр «увеличил нефтяникам нагрузку» по налогу на добычу полезных ископаемых (поступает в федеральный бюджет). Из-за этого, по словам министра республики, «уменьшается налогооблагаемая прибыль». «На 2020 год формулу также изменили. Еще хуже сделали. Получим еще меньше»,— посетовал господин Гайзатуллин. Однако он полагает, что совокупные поступления все же будут увеличиваться за счет развития нефтехимии и нефтепереработки.

Министр финансов Татарстана сказал, что «федеральный центр ежегодно вносит изменения в сторону уменьшения части доходов регионов». Так, республика ожидает сокращения поступлений акцизов на алкоголь. «Раньше „Татспиртпром“ платил 40% напрямую в бюджет республики. Сейчас платит полностью в федеральный бюджет, доходы распределяются через розничную торговлю»,— пояснил господин Гайзатуллин.

По словам Радика Гайзатуллина, общие поступления в федеральный центр составляют около 54% от всех налоговых и неналоговых доходов республики, а с учетом социальных платежей и пошлин — более 70%. Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов обратил внимание, что при этом безвозмездные поступления от центра сокращаются. Радик Гайзатуллин объяснил эту динамику тем, что в 2019 году значительную часть средств Татарстан получил на проведение в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills.

При этом в ближайшие три года, как уже сообщал “Ъ”, Татарстан не сможет получать бюджетные кредиты. «В федеральном бюджете не заложено кредитование субъектов. Дефицит будем закрывать за счет остатков на начало года»,— сказал в беседе с “Ъ” господин Гайзатуллин. При этом он подчеркнул, что «республика не планирует привлечение коммерческих кредитных ресурсов»: «Республику критикуют, что она имеет весомый долг. Но кредиты, которые получены, льготные и долгосрочные». Министр напомнил, что всего Татарстан задолжал центру 84,6 млрд руб., основная часть их них бралась на проведение Универсиады. «Основной долг будет погашаться с 2023 года»,— сказал господин Гайзатуллин. По его словам, в 2020 году республика должна «вернуть», согласно графику, лишь 573 млн руб., в 2021–2022 годах — по 1,1 млрд руб. Ежегодное обслуживание кредитов обойдется в 86–87 млн руб. «Нашему бюджету никакой напряженности кредиты не создают»,— заверил министр. Он добавил, что президентом республики Рустамом Миннихановым «проводится работа по продлению кредитов».

На слушаниях депутаты обошлись без резкой критики представленного правительством проекта бюджета. Член комитета по экономике Марат Галеев, который выступал от фракции «Единой России», отметил, что «к бюджету нельзя относиться, как к девушке: нравится — не нравится». Он назвал бюджетную политику республики «последовательной», которая обеспечивает «устойчивый рост при любых обстоятельствах». Однако депутат КПРФ Фадбир Сафин указал, что в Татарстане прогнозируются «темпы роста экономики ниже общероссийских», остается «высокая зависимость от цены на нефть и курса доллара». Глава комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин обещал, что «цифры будут увеличиваться».

Депутат-единоросс Камиль Нугаев поинтересовался, как Татарстан по экономическим показателям выглядит «в сравнении с соседними регионами». Министр экономики Фарид Абдулганиев ответил ему, что «мы идем на среднем уровне»: «У нас рост сопоставим с ними. Не хуже». «Даже немного лучше»,— успокоил депутатов Леонид Якунин.

Кирилл Антонов