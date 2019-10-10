Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Суперкубок Европы

Баскетбольный клуб УГМК переиграл оренбургскую «Надежду» в матче Суперкубка Европы. Матч, который проходил на домашней арене ДИВСа, завершился со счетом 87:67.

Ранее клуб УГМК выигрывал одноматчевый континентальный турнир в 2013, 2016 и 2018 годах, сообщает пресс-служба БК.

Самым результативным и эффективным игроком встречи стала центровая УГМК Бриттни Грайнер, оформившая дабл-дабл - 28 очков и 11 подборов. Евгения Белякова заработала 17 очков, а Кортни Вандерслут отдала 10 передач.