Atlantic Grupa не растопила Орел

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, хорватская компания Atlantic Grupa окончательно остановила проект по созданию завода по производству детского питания мощностью 5,5 тыс. т хлопьев в год на территории индустриального парка «Зеленая роща» (ныне входит в ОЭЗ «Орел») в Орловской области стоимостью 2 млрд руб. В Корпорации развития Орловской области заявили, что о данном проекте с 2017 года «ничего не слышали» и не сопровождают его на данный момент. Эксперты отмечают падение спроса на сухое детское питание и отсутствие в регионе острой потребности в производстве именно данного продукта.



Atlantic Grupa окончательно отказалась от реализации проекта по созданию завода детского питания в Орловской области мощностью 5,5 тыс. т хлопьев в год. Руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев сообщил “Ъ-Черноземье”, что в настоящее время сроки реализации проекта не определены. Впрочем, правительство «не расторгало меморандум о намерениях по реализации проекта с хорватской компанией». Один из резидентов «Зеленой рощи» пояснил “Ъ-Черноземье”, что после того, как компания временно приостановила проект, никаких действий на территории индустриального парка она не совершала, а на потенциальной территории хорватской компании нет даже забора. Atlantic Grupa в течение недели не ответила на запросы “Ъ-Черноземье”.

Напомним, Atlantic Grupa была готова вложить 2 млрд руб. в строительство завода детского питания мощностью 5,5 тыс. т хлопьев в год под брендом Bebi. Он должен был расположиться на 3 га, а его первую очередь производительностью 4 тыс. т ежегодно предполагалось запустить уже к концу 2017 года. В 2017 году хорватская компания объявила об отсрочке строительства. По сообщениям Total Croatia News, производитель дожидался окончательного разрешения российского санкционного кризиса и стабилизации российского рубля. Схожее мнение в 2018 году высказал тогдашний вице-премьер правительства Орловской области Сергей Филатов: «Видимо, из-за санкций и общей политики Евросоюза они осторожно относятся к финансированию проекта, из-за чего и был взят тайм-аут на неопределенный период». В то же время Atlantic Grupa сообщала “Ъ-Черноземье” об активно ведущихся проектных работах, в компании выражали надежду, что к концу 2017 года совет директоров сможет утвердить проектную документацию.

Отметим, что в 2017 году Atlantic Grupa продала два своих завода в Хорватии за 200 млн кун (1,9 млрд руб.) бельгийской компании Aminolabs Group. «Мы решили сосредоточиться на развитии наших собственных брендов. Производство услуг третьей стороной не находится в центре внимания компании», — сообщали СМИ со ссылкой на представителя хорватской компании. Полученные средства Atlantic Grupa хотела направить на сокращение долгов и инвестировать.

Atlantic Grupa — один из крупнейших производителей продуктов в Восточной Европе. Помимо детского питания под брендом Bebi выпускает кофе, безалкогольные напитки, кондитерские изделия и пр. Предприятия Atlantic Grupa находятся в Хорватии, Германии, Словении, Сербии и Македонии, еще в 12 странах работают торговые представительства. Выручка в 2015 году составила 5,3 млрд хорватских кун (51,3 млрд руб.), чистая прибыль — 243,9 млн хорватских кун (2,3 млрд руб.). Более поздние финпоказатели не раскрываются. В России компания работает через ООО «Атлантик Брендс», которое, по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Москве в 1996 году. Уставный капитал — 65,7 тыс. руб. Гендиректор — Эмир Хркович. 100% ООО принадлежат словенскому АО «Droga Kolinska». Выручка ООО «Атлантик Брендс» в 2018 году составила 1,2 млрд руб., чистый убыток — 69 млн руб.

По данным компании Neoanalytics за 2018 год, российский рынок детского питания вырос за год на 6,9%, его объем составил около 293 млрд руб.: «Данный показатель опережает прирост объема рынка розничной торговли в целом. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе темпы роста сохранятся и составят 7–9%. В 2021 году объем российского рынка детского питания может составить 370 млрд руб.». По данным компании Nielsen, «категория сухого детского питания, требующего приготовления, в 2018 году сократилась в продажах на 5% в денежном и на 6,2% в натуральном выражении. Негативная динамика категории связана с падением спроса на детские каши (-5,1%), которые составляют более 80% группы сухого детского питания».

По мнению аналитиков, Черноземье является важным районом России в области производства детского питания. В Липецкой области находится завод лидера рынка АО «Прогресс», производительность которого составляет более 1,4 млрд единиц продукции в год. Компания производит более 250 продуктов под брендом «Фрутоняня». В целом на Черноземье, по расчетам NeoAnalytics, приходится около 45% в общем объеме внутреннего производства детского питания в РФ.

Генеральный директор исследовательской компании NeoAnalytics Ольга Луцева-Эр отметила, что проект хорватской компании в первую очередь был бы выгоден для самой компании. «Очевидно, что компания могла бы сократить логистические издержки на крупнейшем рынке сбыта. С одной стороны, уход компании — это потерянные потенциальные рабочие места для региона. С другой — отсутствует острая потребность в производстве именно данного продукта», — пояснила госпожа Луцева-Эр.

Виталий Коцюба