Правительство рассмотрит новые правила определения кадастровой стоимости недвижимости

Правительство рассмотрит законопроект об изменении процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. После принятия документа ошибка в оценке будет рассматриваться в пользу владельца. По словам главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, усиление контроля процедуры сможет существенно снизить количество ошибок.

Господин Медведев заявил, что законопроект «направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков» или случаев намеренного манипулирования. По его словам, в документе изменен механизм внесудебного установления кадастровой стоимости. «Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по ее определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях»,— сказал премьер-министр (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, над процедурой оценки будет установлен режим непрерывного надзора и введена персональная ответственность руководителя организации, которая оценивает кадастровую стоимость.

Господин Тухтасунов уточнил, что персональная ответственность оценщиков за результаты госоценки недвижимости защитит собственников от некорректного определения кадастровой стоимости, и, как следствие, несправедливого налогообложения, а также снизит количество пересмотров.