«Северную Бытху» укрепляют экспертизой

Крупный проект комплексного развития территории в Сочи оказался предметом судебного разбирательства: прокуратура Краснодарского края намерена аннулировать проект планировки участка площадью 20 га на склоне горы Бытха и отозвать разрешения на строительство, выданные мэрией ООО «Стройгарант-Н». Застройщик, который возводит несколько жилых комплексов под общим названием «Северная Бытха», добился назначения судебной экспертизы, чтобы доказать, что проект планировки соответствует градостроительным нормам.



Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 17 октября слушание по итогам экспертизы, которая должна оценить соответствие градостроительным нормам проекта планировки участка площадью 20 га на склоне горы Бытха, говорится в материалах суда. Экспертиза была назначена по инициативе застройщика, ООО «Стройгарант-Н», который в 2018 году получил разрешения на строительство высотных жилых комплексов «Северная Бытха-1» (три многоквартирных дома, площадь — 20 тыс. кв. м) и «Северная Бытха-2» (шесть домов, площадь — 50 тыс. кв. м). Ранее мэрия Сочи по заявлению застройщика утвердила проект «Комплексное развитие территории северного склона горы Бытха», предусматривающий строительство инвестором детского сада, школы, парковки и торгового центра, а также программу благоустройства.

ООО «Стройгарант-Н» было зарегистрировано в 2007 году в Сочи, владелец и гендиректор — Павел Невзоров, выручка в 2018 году составила 726 млн руб., чистая прибыль — 10,4 млн руб. Компания, по данным участников рынка, имеет отношение к бизнесу выходцев из Сербии Байрамовичей (Андан Байрамович был учредителем ООО «Югстройинвест», аффилированного с фирмой «Метрополис групп», ранее принадлежавшей Анне Невзоровой, жене Павла Невзорова. Нуман Байрамович, экс-владелец строительного холдинга «АЛК++», в настоящее время находится под стражей по обвинению в обмане дольщиков).

В мае текущего года прокуратура края обратилась в суд с заявлением об аннулировании разрешений ООО «Стройгарант-Н» на строительство, а также постановления мэрии о комплексном развитии территории склона Бытхи. По мнению надзорного ведомства, застройщик нарушил градостроительные нормы и генплан Сочи. В свою очередь, компания «Стройгарант-Н» добилась назначения судебной экспертизы, которая призвана выяснить, соответствует ли проектная документация Градостроительному кодексу РФ, генплану Сочи, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, решен ли вопрос строительства канализации с учетом сложного рельефа, учтены ли водоохранные мероприятия береговой полосы реки Бзугу.

Телефон гендиректора «Стройгарант-Н» Павла Невзорова вчера не отвечал.

По мнению юристов, прокуратура, усомнившись в законности разрешения на строительство, выбрала стандартный способ защиты прав — признание документа недействительным. Антон Бабенко, партнер и исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн», указал на то, что в сложившейся ситуации требуются специальные знания в области градостроительства, поэтому назначение судебной экспертизы является логичным шагом. «Эксперты должны, в частности, определить, в каких конкретно территориальных и функциональных зонах, установленных правилами застройки и генпланом, расположены земельные участки, на которых осуществляется строительство,— отметила Ольга Батура, руководитель практики недвижимости и ГЧП «Дювернуа Лигал».— В случае возникновения сомнений в правомерности действий застройщика такие меры обоснованы». Партнер, руководитель практики «недвижимость, строительство, инвестиции» коллегии адвокатов Pen&Paper Мария Николаева указала на то, что судебная форма проверки связанных со строительством нарушений, в том числе с использованием заключения экспертов, безусловно, эффективна, так как в рамках судебного разбирательства стороны могут отстаивать свои права на основе состязательности.

Анна Перова, Краснодар