Вот тебе газ

Компания «Газпром газомоторное топливо» получила в Ростовской области шесть участков для строительства газонаполнительных станций. Всего в регионе до 2021 года их количество должно увеличиться с 11 до 39 единиц. Между тем перевод транспорта в регионе на газомоторное топливо идет более низкими темпами, чем планировалось. Эксперты полагают, что увеличение сети станций может способствовать росту спроса на газомоторное топливо.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о предоставлении ООО «Газпром газомоторное топливо» шести земельных участков в аренду без проведения торгов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. Участки находятся в Морозовске (11 га), поселке Зимовники (8,6 га), станице Егорлыкской (6,7 га) Гуково (6,4 га), Донецке (4,6 га) и селе Песчанокопском (3,8 га). Компания планирует установить на них автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), которые предназначены для заправки транспорта природным газом (метаном). Строительство четырех объектов на указанных участках планируют завершить в текущем году, еще двух — в 2020-м.

Новые станции должны быть построены в соответствии с дорожной картой по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области» на 2018–2021 годы, подписанной ООО «Газпром газомоторное топливо» и правительством Ростовской области в ноябре 2018 года.

В соответствии с документом, количество АГНКС в регионе должно увеличиться с нынешних 11 до 39 единиц. В текущем году планируется завершить строительство еще девяти. В результате полной реализации проекта в регионе должна быть сформирована одна из наиболее развитых газозаправочных сетей в стране.

В ООО «Газпром газомоторное топливо» отмечают, что участки под станции выбирались с учетом наличия якорного или транзитного потребителя и численности населения города. В отличие от авто- и газозаправочных станций, где моторное топливо только реализуется, АГНКС являются объектами, на которых природный газ, поступающий по газопроводу, подвергается комплексной обработке. Станции будут отличаться друг от друга мощностью и количеством газозаправочных постов. Производительность шести станций, для которых выделили участки, составит от 3,2 до 6,6 млн куб. м природного газа в год.

«За первое полугодие 2019 года загрузка действующих газозаправочных станций “Газпром” в Ростовской области составила 37% (в среднем по России — 33%)»,— рассказали в пресс-службе ООО «Газпром газомоторное топливо».

Объем инвестиций в строительство конкретных шести станций в компании не назвали. Однако известно, что общий объем инвестиций в строительство 28 новых объектов на территории Ростовской области составит 3,7 млрд руб. «Окупаемость вложений в строительство газозаправочных объектов зависит от выполнения обязательств со стороны правительства Ростовской области по увеличению парка техники на природном газе до 55 тыс. единиц, а также от введения ряда стимулирующих мер по развитию рынка газомоторного топлива, в том числе налоговых»,— подчеркнули в пресс-службе ООО «Газпром газомоторное топливо».

Власти региона заявляют о готовности активно стимулировать перевод техники на использование газа. Помимо налоговых льгот речь идет о возмещении сельхозкомпаниям части затрат на приобретение техники, работающей на газомоторном топливе, и/или переоборудование уже имеющихся машин.

По данным министерства промышленности и энергетики Ростовской области, сейчас на газомоторном топливе в сельхозпредприятиях региона работает только 4,3% автомобилей (700 единиц), в сфере ЖКХ — 2,1% (30 единиц).

Данные о спросе владельцев личных автомобилей на газомоторное топливо не приводятся. Согласно исследованиям «Авито Авто», за год спрос на автомобили с газовым двигателем в Ростове-на-Дону снизился почти на 80%, в соседнем Краснодаре — на 64%, а в целом по стране — на 66%.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов отмечает, что цена на газ сегодня ниже, чем на бензин и дизель, но пока газовый транспорт не пользуется спросом в основном из-за неразвитости инфраструктуры. «Увеличение количества станций может способствовать росту спроса»,— считает эксперт.

Кристина Федичкина