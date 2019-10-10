США ввели санкции против братьев Гупта

Правительство США ввело санкции против бизнеса братьев Гупта из-за их причастности к коррупционным схемам, связанным с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США заявило в четверг, 10 октября, что накладывает санкции на братьев Аджая, Атула и Раджеша Гупта за участие в коррупционных схемах, которые включали в себя переплаты по правительственным контрактам, взятки и другие коррупционные действия с целью влияния на решения правительства.

В частности, говорится в заявлении Минфина, братья Гупта использовали свои дружеские отношения с господином Зумой, чтобы контролировать назначения в Кабинет министров и получать правительственные контракты. Помимо братьев под санкции американского правительства также попал их бизнес-партнер Салим Эсса.

«Братья Гупта и господин Эсса использовали свое влияние на видных политиков и партии, чтобы набить свои карманы деньгами, полученными незаконным путем. Мы продолжим отсекать от финансовой системы США тех, кто получил прибыль коррупционными способами»,— говорится в заявлении Минфина.

Кирилл Сарханянц