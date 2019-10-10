Стрелка в Нижнем Новгороде может стать аналогом Сиднейской оперы

Культурно-образовательный центр, созданный на Стрелке в Нижнем Новгороде, может стать таким же узнаваемым во всем мире символом России как Сиднейская опера в Австралии. Как сообщает пресс-служба областного правительства, об этом глава региона Глеб Никитин заявил, представляя президенту РФ Владимиру Путину концепцию создания центра 10 октября 2019 года.

По словам губернатора, ключевым объектом этой территории должны стать уникальные ажурные конструкции (пакгаузы), сохранившиеся в Нижнем Новгороде после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Эти конструкции несколько лет назад обнаружили нижегородские градозащитники и настояли на их сохранении.

«Сейчас готовится к разработке проект новой жизни для пакгаузов, которые были скрыты за кирпичными стенами. Мы хотим «перезагрузить» их через музейное пространство. Сами пакгаузы мы «зашиваем» в стекло, чтобы обеспечить климатический режим для музейных пространств. Внутри будет 4,2 тыс. кв. м. На Стрелке предполагается разместить и новое здание филармонии»,- сказал Глеб Никитин.

«Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее»,- отметил в ответ Владимир Путин.

Андрей Репин