«Нельзя стрелять себе в ногу и идти по пути запрещения» «Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали законопроект о значимых ресурсах

Законопроект депутата Антона Горелкина о «значимых информационных ресурсах» кратно увеличит риски для инвесторов в Россию, заявила гендиректор «Яндекса» Елена Бунина на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике. Раскритиковали его также в ivi и «Мегафоне». Отрицательный отзыв на документ подготовила Минкомсвязь. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскомнадзор поддержали законопроект, но призвали определить критерии значимости.

Законопроект депутата Госдумы Антона Горелкина, предусматривающий введение понятия «значимый информационный ресурс» и ограничение иностранного владения в нем 20%, ударит по всем компаниям и целым секторам экономики и кратно увеличит «страновые» риски для инвесторов, заявила гендиректор «Яндекса» Елена Бунина на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

По словам госпожи Буниной, технологическая независимость и безопасность российской IT-инфраструктуры — важная цель, которую преследует законопроект, «но метод достижения этой цели вреден для всех сторон».

«Нельзя стрелять себе в ногу и идти по пути запрещения. Необходимо совместно выработать решение, которое сохранит Россию в числе IT-лидеров на мировой арене и действительно поможет развитию национальной экономики»,— заявила он.

Нужно сформулировать правила на стратегически важном для национальной безопасности рынке, возразил на заседании господин Горелкин. Законопроект написан не только для «Яндекса», под его действие «имеют шанс» попасть и мобильные операторы, заверил он. Автор инициативы выступил и с новой идеей: признанные значимыми интернет-ресурсы смогут «на приоритетной основе становиться поставщиками программного обеспечения для госструктур».

Директор по связям с госорганами «МегаФона» Алексей Ганин также раскритиковал эту идею: по его мнению, документ в действующем виде несет прямую угрозу для некоторых направлений бизнеса мобильных операторов. Основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов заявил, что законопроект «практически ставит крест на всей моей работе, которая была проделана за двенадцать лет» (цитата по RNS). Он отметил, что 90% инвестиций компания получила из-за рубежа.

«Если бы сейчас такой законопроект был бы принят, можно сказать, что развитию компании ivi был бы положен конец»,— сказал господин Туманов.

Представители ФАС и Роскомнадзора, присутствовавшие на заседании, концептуально поддержали документ, предложив дополнить его критериями определения значимых интернет-ресурсов.

Отрицательный отзыв подготовила Минкомсвязь, заявила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности министерства Айсалу Бадягина. По ее мнению, контроль над исполнением закона потребует дополнительных штатных единиц, хотя в законопроекте указано, что дополнительного финансирования на его реализацию не потребуется. В пресс-службе Минкомсвязи отказались от комментариев.

«Принятие данного законопроекта в предложенной редакции может подорвать устойчивость и конкурентоспособность российских компаний, дать негативный сигнал всем участникам технологического рынка относительно условий ведения бизнеса в стране»,— цитирует директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко его пресс-служба. «Мы, "Яндекс", остальные представители отрасли были убедительны и не могут быть не услышаны. Будут ли сделаны выводы и внесены изменения — не знаю и не уверен»,— добавил он в беседе с “Ъ”.

Дмитрий Шестоперов, Ксения Веретенникова