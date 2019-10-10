«Арктикгаз» ввел в эксплуатацию два месторождения на Ямале

«Арктикгаз» (предприятие НОВАТЭКа и «Газпром нефти») начал опытно-промышленную эксплуатацию Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождения на Самбургском лицензионном участке (Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ). Как сообщили в пресс-центре НОВАТЭКа, годовой проектный уровень добычи составляет более 1 млрд куб. м природного газа и 0,2 млн т газового конденсата.

АО «Арктикгаз» зарегистрировано в 1993 году в Новом Уренгое (ЯНАО). Владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков. До 2013 года актив являлся российско-итальянским. После выхода из проекта итальянских акционеров весной 2014 года «Газпром нефть» и НОВАТЭК договорились о паритетном контроле над предприятием.