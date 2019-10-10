Путин предложил работодателям поощрять занимающихся спортом работников

Президент России Владимир Путин предложил ввести поощрение для работников, занимающихся спортом, и их работодателей. Для этого, по мнению главы государства, в качестве стимулирования занятия спортом в компаниях можно ввести ставки инструкторов по спорту.

«Важно сформировать новые возможности для спортивной самореализации людей, сделать это при активном участии самих граждан»,— сказал господин Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Также он сообщил о необходимости проработать на уровне правительства предоставление налоговых льгот для организаций, работающим в сфере спорта, и инвесторам, вкладывающим средства в развитие спортивной инфраструктуры. Владимир Путин добавил, что при этом льготы не должны получить «люди и компании, которые к спорту и физической культуре не имеют никакого отношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы».

Кроме того, президент напомнил, о необходимости создания физкультурно-спортивных клубов по местам жительства и работы, а также школьных и студенческих спортклубов.

Напомним, в феврале Минздрав представил стратегию по продвижению здорового образа жизни в правительство. Она предполагает умеренные госрасходы на информирование населения о принципах и создание среды «для ведения здорового образа жизни», доступности спорта и «правильного» питания. Ведомство предлагало разрабатывать «экономические стимулы» для более ответственного отношения к здоровью как для населения, так и для работодателей.

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