Зеленский заявил о недовольстве минскими соглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, что не удовлетворен минскими соглашениями, подписанными при его предшественнике Петре Порошенко, а также последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Украинский президент рассказал, что у него есть «план Б» по урегулированию конфликта в регионе, но не стал раскрывать его детали.

«В целом я не удовлетворен тем минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и самое главное — мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий. Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе, все это мы хотим обсудить в "нормандском формате"»,— сказал господин Зеленский. По его словам, об этом придется говорить среди лидеров стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина), поскольку представители сторон, участвующих в переговорах «не могут решить этот вопрос».

Кроме того, президент Украины добавил, что ни в одном из переговорных форматов не было предложения обменять «освобождение Донбасса» на признание Украиной Крыма российской территорией. «Что касается предложений "давайте мы вам отдадим оккупированную территорию Донбасса, а вы нам — Крым" — никогда ни одного разговора по этому поводу не было. Мало того, я даже не слышал этих намеков в любом формате»,— сказал он. По словам президента, с Россией сейчас переговоры идут в нескольких форматах: по телефону (о возвращении заключенных), «минском формате» (о Донбассе) и в «нормандском формате». Он пообещал, что на встрече в «нормандском формате будет обязательно поднят вопрос о Крыме.

Президент также исключил возможность гражданской войны на Украине из-за применения «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. «В обществе есть именно запрос на прекращение войны»,— сказал он. «Если этот вопрос будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно»,— заявил президент Украины.

Почему срывается запланированное разведение войск В Донбассе — в материале “Ъ” «Разведения войск снова не произошло».

О чем еще господин Зеленский говорил на пресс-марафоне,— в публикации “Ъ” «Я хочу прекратить войну. Я думаю, что это моя миссия».