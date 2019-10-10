В ЗАГСе сообщили, что не называли полиции причины отсутствия детей у дзержинца

Главное управление ЗАГСа Нижегородской области опровергло информацию о том, что сотрудники полиции спрашивали дзержинское подразделение о причинах бездетности местного жителя. Также там сообщили, что сотрудники не давали ответ на этот вопрос.

«Официальный ответ на запрос, подготовленный отделом ЗАГС Дзержинска, содержал запрашиваемую информацию о наличии или отсутствии несовершеннолетних детей у гражданина по установленной форме. Комментариев о причинах отсутствия детей в ответе не содержалось и не давалось в устной форме»,– говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее telegram-канал «Силовики» опубликовал два документа – запрос информации сотрудников полиции и соответствующий ответ дзержинского ЗАГСА о причинах отсутствия детей у гражданина. Среди вариантов в документе были перечислены нетрадиционная сексуальная ориентация мужчины, запрет его матери иметь детей, отсутствие партнера, «так исторически сложилось» и т.д. На бланках указаны входящие и исходящие номера корреспонденции, а также подписи исполнителей. В ЗАГСе пояснили, что «опубликованные снимки являются фейковыми».

Анастасия Еремина