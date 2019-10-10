Бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому продлили домашний арест

Советский районный суд Ростова продлил домашний арест бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому сроком на один месяц, сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-служба суда. Таким образом, мера пресечения будет действовать до 10 ноября.

Напомним, бывшего главного архитектора Ростовской области задержали в феврале этого года. Алексея Полянского обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, господин Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания в Ростове на улице Береговой, 8.

Подробнее о задержаниях архитекторов в Ростовской области читайте в материале ''Ъ-Юг'' «Чиновников пристроили к делу»

Дарья Голякова