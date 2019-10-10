Депутат предлагает ввести преференции для значимых интернет-компаний

Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах Антон Горелкин («Единая Россия») предлагает ввести для компаний, которым будет присвоен такой статус, приоритетное право при заключении контрактов с государственными структурами. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Депутат отметил, что сейчас в тексте законопроекта этого положения нет.

В конце весенней сессии господин Горелкин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах 20 процентами. Документ вызвал широкий общественный резонанс. Комитет принял решение вынести его на широкое общественное обсуждение до рассмотрения в Госдуме. Как ранее сообщал “Ъ”, в «Единой России» заявляют, что все больше депутатов фракции склоняется к тому, что документ необходимо принять.

Господин Горелкин также отметил, что его законопроект написан не для единственной компании «Яндекс»: «Но, конечно, "Яндекc" имеет шанс попасть под его действие, как и мобильные операторы»,— отметил депутат. Представители Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы концептуально поддержали законопроект Антона Горелкина.

Подробнее о законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций».

Ксения Веретенникова