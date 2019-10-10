Предприятиям сократят простои

Бизнес могут избавить от наказания в виде закрытия на 90 дней. Сейчас Роспотребназор и другие проверяющие органы могут обязать предпринимателя приостановить деятельность на три месяца, если в ходе инспекции выявятся какие-то нарушения. Правительство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют эту норму. Об этом вице-премьер Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину. При этом он назвал нынешний порядок «смертным приговором для малого и среднего предпринимательства».

Еще летом бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал сократить максимальный срок наказания с 90 до 30 дней. Это действительно слишком суровая санкция, считает гендиректор юридической компании Urvista и совладелец сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский: «В первую очередь это касалось ресторанов и сферы услуг, которые попадали под требования Роспотребнадзора, МЧС, СЭС и прочих. Они имели право в любой момент прийти по заявлению какого-либо физического лица, которое подавало якобы инкогнито эту заявку, выявить нарушения и приостановить работу предприятия. Для бизнеса это значило полное закрытие, и, как правило, вопрос старались решить на месте. Подавляющее большинство ресторанов в сфере услуг работает на арендованных площадях, у них огромное количество нанятого персонала, который привязан к конкретной локации, поэтому в течение 90 дней, пока они не работают, все равно предприниматели вынуждены выдавать жалование, оплачивать аренду — работать в полный минус.

В большинстве случаев никто не выдерживал и сразу съезжал с этих площадей, увольнял персонал, и бизнес закрывался.

Таких примеров среди ресторанов, отелей, мини-гостиниц масса. Если бы наказание длилось 30 дней, решить проблему, которую выявила проверка, и попытаться возобновить работу бизнеса еще было бы можно».

В прошлом году в Москве закрывали на три месяца несколько ресторанов Starlite Diner. Роспотребнадзор выявил там нарушения санитарных норм. В марте этого года вновь по требованию ведомства было закрыто кафе сети «Андерсон» на Страстном бульваре. Поводом послужило отсутствие отдельной канализации в заведении. Основатель сети Анастасия Татулова рассказала “Ъ FM” о том, какие убытки понесло кафе за время простоя: «В соответствии с решением суда мы открыли заведение через 15-20 дней, убыток составил 5 млн руб. — это для нас очень весомая сумма. Боюсь представить, что бы произошло за 30 или 90 дней. На такой срок закрывать заведения нельзя. К сожалению, тут мы возвращаемся к этому злосчастному СанПиНу.

Решения санитарных служб лишены всякого смысла. Например, можно получить предписание о том, что надо сломать или перенести две стены, сделать какую-то другую мойку. Во-первых, это невозможно реализовать в построенных помещениях. Во-вторых, эти нормы устарели, об этом уже многократно говорили. Все санитарные обработки, генеральные уборки заведения проводят ночью. Это в принципе и так делается ежемесячно. Так что пока все предлагают и говорят правильные слова, Роспотребнадзор продолжает закрывать заведения. Поправки к закону невозможно принять быстро, по крайней мере, у нас точно. Надо было хотя бы ввести мораторий на правоприменение по таким вещам».

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов в августе сообщал, что число решений о временном закрытии бизнеса за нарушения сократилось за последние четыре года вдвое — с 28 тыс. до 14 тыс.

Яна Пашаева