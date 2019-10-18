Луковый суп с тыквой

Роман Николая Носова «Незнайка на Луне» заканчивается обретением лунными коротышками семян гигантских растений. Аграрная революция быстро переходит в социальную, и хотя детали будущего Луны остаются за пределами книги, скорее всего, экономика завтрашнего дня там была построена на углеводной диете.

На Земле из гигантских растений сегодня осталась фактически одна тыква. Других сельскохозяйственных культур, кроме быков, способных вырасти весом в тонну, в мире не наблюдается. Но замечательное это тыквенное свойство отчего-то не родит социальных революций. Тыква по-прежнему остается всего-навсего замечательным сезонным овощем и дизайнерским атрибутом праздника Всех Святых, посвященного временному послаблению божественного закона в отношении всякой нечисти. Но с другой стороны, люди тоже вон сделаны по образу и подобию Понятно Кого, однако в большинстве своем не годятся в качестве сезонного развлечения.

Говоря «тыква», мы, разумеется, упрощаем, сводим довольно разнообразное как в вегетативном, так и гастрономическом отношении семейство к одному знаменателю.

Тыквы отличаются друг от друга размером, формой, цветом, текстурой, вкусом и вообще чем только не. Не будем наступать на больную мозоль, что это вообще-то ягода — за это свое непристойное свойство уже и так отдуваются арбузы.

Однако при всем своем разнообразии (есть также несъедобные, декоративные тыквы) большинство представителей этой семьи одинаково хорошо ведут себя в рамках супа-пюре, если, конечно, к подобной консистенции уместно прилагать слово «рамка».

Вариантов такого супа — тысячи, я сейчас полюбил луковую ипостась. Она полнотела и мощна даже без мясного бульона. И делается очень просто.

Надо взять полкило лука и столько же тыквенной мякоти. Точнее, тыквенной твердости, так как тыквенное рыжее мясо в основном все-таки твердое. Лук нарезать полукольцами и пересыпать в глубокий сотейник, водруженный на плите со средним уровнем огня. Ни оливкового, ни сливочного, ни тыквенного масла добавлять не нужно.

Луковый сок, вытекающий при нагревании, не даст полукольцам сгореть, а небольшая интенсивность пламени не даст сокам выпариться мгновенно, они будут постепенно превращаться в сироп, карамелизоваться и усиливать и облагораживать вкус лука.

Лук положено время от времени помешивать, чтобы не подгорал, и если жидкость все-таки выпарилась, нужно добавить немного воды или белого вина, восстановив баланс.

Так, помешивая, лук надо томить минут двадцать. После чего добавить к нему нарезанную некрупными кубиками тыкву, перемешать и томить их уже вместе — еще минут десять. Дальше добавить нарезанное мелко яблоко, имбирь, половинку нарубленного перца чили, три-четыре давленых зубчика чеснока, хорошую щепотку соли, перемешать и томить еще минут пять. Потом добавить литр-полтора воды и варить еще минут двадцать. Пробить блендером, посолить уже по вкусу. И подавать, спрыснув тыквенным маслом.

Луковый суп с тыквой 1 Репчатый лук (0,5 кг) 2 Тыква (0,5 кг) 3 Яблоко (1 штука) 4 Чеснок (4 зубчика) 5 Свежий имбирь (50 г) 6 Перец чили (1/2 штуки) 7 Соль, перец, тыквенное масло (по вкусу)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»