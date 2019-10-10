Дочерняя компания НМТП не согласилась с решением ФАС

«Приморский торговый порт» (ООО «ПТП», полностью принадлежит ПАО «Новороссийский морской торговый порт») обжалует решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленингадской области. Он частично отменил решение УФАС по региону, которое ранее наложило административный штраф в отношении предприятия в размере 215 млн руб. за ограничение конкуренции на рынке буксирных услуг. Как сообщили в ПТП, компания не считает, что каким-либо образом нарушила закон и будет обжаловать решение в вышестоящие инстанции.

По версии ФАС, ПТП использовало доминирующее положение в акватории морского порта Приморск для ограничения конкуренции. Поводом стал документ ПТП - «Руководство по обработке судов на морском терминале», принятое после происшествия в ноябре 2016 года, когда греческий танкер разрушил причал. При этом буксиры АО «Роснефтефлот» не смогли обеспечить безопасную швартовку, что и вынудило разработать данное руководство, - пояснили в ПТП. ФАС расценило принятие этого документа как создание барьера для участников рынка.

«Однако задача принятого документа совершенно иная – урегулировать необходимые технические требования к буксирам, осуществляющим швартовные операции, в целях обеспечения безопасности работ на терминале ООО «ПТП». При издании руководства ООО «ПТП» исходило из того, что в этом задачи оператора и буксировщика должны совпадать. Каких-либо правил, устанавливающих завышенные по сравнению с нормативно установленными требования к техническому состоянию буксиров, документ не содержит. Соответственно, у государственного регулятора нет оснований рассматривать принятый документ, как ограничивающий конкуренцию»,- заявили в ПТП. В связи с этим предприятие не согласилось с принятым решением и будет его обжаловать.

Михаил Лукашов