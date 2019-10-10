Самарские полковники ФСБ приговорены к колонии и штрафам

Судья Самарского гарнизонного военного суда Сергей Козачок в четверг признал заместителя начальника службы экономической безопасности областного УФСБ Сергея Гудованого виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и хранении оружия и боеприпасов. Правоохранитель приговорен к 20 годам колонии строгого режима и 90,5 млн руб. штрафа. Его коллега, сотрудник центрального аппарата ФСБ РФ Александр Переточкин, выступивший в роли соучастника преступлений, осужден на десять лет колонии строгого режима и 60 млн руб. штрафа. Еще одного сотрудника УФСБ Павла Чермашенцева и других участников незаконных сделок Алексея Пашкевича и Сергея Булатова суд отправил в колонию общего режима соответственно на четыре, семь и пять лет и тоже назначил им штрафы.

Также силовики будут лишены наград, званий и права занимать соответствующие должности.

Сергей Гудованый был задержан 11 апреля минувшего года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» Олега Павлова.

Ранее при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы. По его словам, из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, остальные он получил от одного из посредников. В качестве одного из них выступал его коллега Александр Переточкин. Сергей Гудованый признает вину в инкриминируемом ему мошенничестве. В получении взятки через Александра Переточкина и хранении оружия и боеприпасов, по мнению Андрея Карномазова, силовик не виноват.

Ранее представитель гособвинения попросил суд отправить Сергея Гудованого на 21 год в колонию строгого режима и обязать его уплатить штраф в размере 106 млн руб. Для Александра Переточкина прокуратура добивалась десяти лет в колонии строгого режима. Начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев, по мнению гособвинителя, заслуживал 6,5 лет колонии общего режима и штрафа в 500 тыс. руб. Кроме того, прокуратура просила лишить обвиняемых званий, а Сергея Гудованого и Александра Переточкина – орденов Мужества.

Георгий Портнов