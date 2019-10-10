ФСБ сообщила о задержании в Крыму готовившего взрыв экстремиста

В городе Саки в Крыму задержан россиянин, готовивший взрыв, сообщает ФСБ. Задержанный, по данным ведомства, является приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций. По информации “Ъ”, он готовился взорвать здание городской администрации.

«В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью»,— сообщила ФСБ.

По информации “Ъ”, силовиками задержан член украинской партии «Свобода» Олег Приходько. В феврале в его доме в селе Орехово Сакского района сотрудники ФСБ изъяли флаги партии «Свобода», красно-черные флаги УПА и портрет Степана Бандеры. В июне он был оштрафован судом на 2 тыс. руб. за пропаганду нацистской символики.

Задержанного подозревают в приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывных устройств (ст. 205 и 223.1 УК РФ).

Вадим Никифоров, Симферополь