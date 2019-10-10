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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Помогать главному тренеру «Пармы» будет пермский робот

Главным помощником главного тренера баскетбольного клуба «Парма» стал робот. Соглашение об этом между клубом и компанией Promobot было подписано сегодня на пресс-конференции, посвященной началу баскетбольного сезона в Перми.

Искусственный интеллект способен анализировать цифры, количество попаданий и промахов, дает рекомендации тренеру по лучшей подготовке игрока. Подобный случай является, по словам руководства «Пармы», прецедентным. Ранее, безусловно, тренеры использовали искусственный интеллект при своей работе для обработки данных, но контракт с роботом заключен впервые в истории.

«Команда из НБА обращалась к пермской компании с похожей заявкой, но тогда получила отказ»,— сообщил на пресс-конференции представитель Promobot Олег Кивокурцев.

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