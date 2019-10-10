Руководителя ставропольской компании подозревают в уклонении от налогов на 5 млн рублей

В Ставрополе в отношении руководителя ООО «СВ-Сервис» возбудили уголовное дело по подозрению совершении преступления уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с июля 2016 по декабрь 2018 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Общая неоплаченных налогов предприятия составила более 5 млн руб.

В помещении «СВ-Сервис» провели обыск, изъяли первичную бухгалтерскую документацию и документов финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас правоохранители собирают доказательства и принимают меры по возмещению ущерба.

Дарья Голякова