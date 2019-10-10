За кражу игровых аккаунтов хакер получил условный срок

В Новосибирске суд приговорил к полутора годам условно хакера, который обвинялся в кражах игровых аккаунтов. Об этом «Ъ» сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

В январе оперативники управления ФСБ по Новосибирской области вычислили хакера, занимавшегося кражами игровых аккаунтов. Подозреваемым оказался 31-летний сотрудник ЧОП, охранявший здание факультета «Защиты растений» аграрного госуниверситета. Как указывается в деле, в дни своих дежурств он скачал на свой ноутбук хакерские программы, которые подбирают логины и пароли от игровых аккаунтов на развлекательных online-платформах Steam, Origin и др. Взломав аккаунт, он менял на нем пароль. В последующем он продавал «захваченный» аккаунт на игровой бирже FunPay по 100-200 рублей за каждый. Чекистам подозреваемый заявил, что зарабатывал деньги на покупку новой компьютерной игры стоимостью 3 тыс. руб. Продажа чужих аккаунтов принесла ему немногим больше половины этой суммы - всего 1,7 тыс. руб. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ), максимальное наказание по ней – до пяти лет колонии.

С предъявленным обвинением хакер полностью согласился и обещал своим поведением доказать, что исправился. На одном из компьютерных форумах он выступил с обращением, рассказав аудитории о недопустимости подобных поступков. По ходатайству обвиняемого дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и вызова свидетелей.

Константин Воронов