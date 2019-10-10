БСК досрочно переизберет совет директоров

Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») на внеочередном собрании акционеров 18 декабря досрочно прекратит полномочия совета директоров и изберет новый. Как следует из сообщения предприятия, оно также намерено утвердить новую редакцию устава и положение о правлении.

По состоянию на 30 сентября в совет директоров БСК входили 10 человек, из которых пять представителей Башкирии — глава минземимущества Олег Полстовалов, директор АО «Региональный фонд» (владеет 38% акций) Ильдар Магданов, его заместители Тимур Казыханов, Алексей Сазонов и Ильмир Шакиров, а также пять представителей «Башкирской химии» — Сергей Иванушкин, Дмитрий Матыгин, Дмитрий Пяткин, Григорий Рапота, Альберт Харисов. 11-м членом совета была Галина Изотова, но она вышла из его состава в конце сентября, когда получила назначение на должность заместителя председателя Счетной палаты России.

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, крупный производитель ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. В состав группы входит Березниковский содовый завод в Пермском крае и завод «Каустик» в Башкирии.