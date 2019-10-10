Бывшего судью Анапского райсуда арестовали на два месяца

Владимира Стародубцева, бывшего судью Анапского районного суда, подозреваемого в покушении на особо крупное мошенничество, поместили под стражу на два месяца. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении него уголовное дело. Стародубцев подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, с декабря 2018 года по февраль 2019-го господин Стародубцев с сыном Александром, а также Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 млн руб. Деньги якобы планировалось передать в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда. За это обещалось принять решение по административному делу, в котором бизнесмен представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В апреле этого года “Ъ-Кубань” писал, что судью Анапского районного суда Наталью Холодову досрочно лишили полномочий по решению квалификационной коллегии судей Краснодарского края. Этому якобы предшествовал инцидент с привлечением Натальи Холодовой к дисциплинарной ответственности в марте 2017 года. В апреле 2018-го коллегия вновь установила совершение дисциплинарного проступка, после чего было принято решение об увольнении судьи.

Дмитрий Михеенко