На благоустройство территории вокруг Чаши в Казани в 2020 году потратят 700 млн рублей

В 2020 году в Казани планируют благоустроить территорию вокруг Центра семьи «Казань» за 700 млн руб., передает ИА «Татар-инфoрм» со ссылкой на председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.

По его словам, часть запланированных работ проводится уже в этом году. К примеру, в данный момент идет ремонт подземных коммуникаций. Кроме того, специалисты должны решить проблему с гидроизоляцией центра. А на будущий год запланировано уже полноценное благоустройство. Его масштабы будут зависеть от уровня финансирования.

«Мы ждем подтверждение финансирования по программе следующего года от министерства строительства страны и президента Татарстана. После того как оно будет, мы сможем точно назвать объекты благоустройства и сроки реализации», — добавил господин Куляжев.

"Ъ-Казань"