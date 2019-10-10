Кандидату выдали «тренировочный протокол»

В Казани суд приступил к рассмотрению иска кандидата КПРФ Родиона Ефремова, который по итогам выборов в Госсовет проиграл единороссу Илье Вольфсону. Как утверждает коммунист, на одном из участков он смог одержать победу и представил суду подтверждающую это копию протокола. Однако, по его словам, в ЦИК комиссия подала другой документ — с цифрами в пользу представителя «Единой России». Члены этой комиссии настаивают, что коммунист ссылается на «тренировочные протоколы».



Вчера Советский райсуд Казани начал рассматривать исковое заявление представителя КПРФ Родиона Ефремова, который баллотировался в Госсовет Татарстана по Пионерскому одномандатному округу. Он просит признать незаконными итоги выборов на избирательном участке №357 и отменить соответствующее решение участковой избирательной комиссии (УИК).

Согласно заявлению господина Ефремова, в день выборов 8 сентября он лично находился на этом участке, пока не завершился подсчет голосов и не были опломбированы мешки с бюллетенями. По его словам, подсчет голосов проходил строго в соответствии с законом. Комиссия, по данным кандидата, объявила победителем господина Ефремова: он получил 273 голоса, а его ближайший конкурент от «Единой России» Илья Вольфсон — 204 голоса. Представители господина Ефремова получили заверенные копии итогового протокола, где была зафиксирована победа кандидата КПРФ.

Однако 10 сентября кандидат обнаружил на сайте ЦИК Татарстана совершенно другие результаты выборов на УИК №357. Согласно данным государственной авторизованной системы «Выборы», единоросс Илья Вольфсон победил, получив 503 голоса, или 61,5%. При этом, по официальным данным, за коммуниста действительно было подано 273 голоса. Результаты других кандидатов, как утверждает Родион Ефремов, оказались занижены. Коммунист пришел к выводу, что протокол комиссии был сфальсифицирован, «недостоверные данные об итогах голосования» на УИК №357 были внесены в итоговую таблицу территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района.

Согласно официальным результатам выборов в Госсовет, кандидат «Единой России» Илья Вольфсон победил в Пионерском округе, получив всего 28,4 тыс. голосов, или 67,7%. Родион Ефремов оказался на втором месте с результатом 12,6% (5,3 тыс. голосов).

На судебном заседании господин Ефремов сообщил, что у него также имеется фотография увеличенного протокола ТИК Советского района, которая заполнялась в ночь после выборов. По словам кандидата, на фотографии видно, что результаты УИК №357 подверглись корректировке. Господин Ефремов обратился в ЦИК Татарстана, чтобы получить видеозаписи из территориальной комиссии, но республиканский избирком дважды отказал в выдаче видеоматериалов. Напомним, что на выборах в Госсовет власти республики отказались от установки веб-камер на участках. Видеонаблюдение велось только в ТИКах.

В участковом избиркоме фальсификацию голосов избирателей отрицают. Член ТИК Советского района (по основному месту работы — начальник юридического отдела администрации Советского района Казани) Алсу Валитова, которая представляла в суде интересы УИК №357, заявила, что произошла ошибка при выдаче копий протоколов. Согласно ее утверждениям, секретарь УИК Ляля Серазутдинова, пока другие члены комиссии вели подсчет голосов, вносила в программное обеспечение «тренировочные цифры»: «Сидела, распечатывала, тренировалась». Однако затем, когда все бюллетени подсчитали, секретарю передали «окончательные цифры». Госпожа Серазутдинова распечатала итоговый протокол и копии, но почему-то, по словам Алсу Валитовой, «попали туда тренировочные версии». «Эти тренировочные версии и были выданы…» — объяснила госпожа Валитова.

Эту версию событий на участке в ночь подсчета голосов поддержали председатель УИК №357 Марина Успенская, ее заместитель Миляуша Закирова и госпожа Серазутдинова. Впрочем, на многие вопросы господина Ефремова и его представителя в суде Олега Булатова члены УИК отвечали: «Я уже не помню». Стоит отметить, что госпожи Закирова и Серазутдинова по основному месту работы являются учителями казанского лицея №121, Марина Успенская — заместителем директора лицея. Госпожа Успенская не смогла объяснить, зачем комиссия распечатывала «тренировочные протоколы», которые избирательным законодательством не предусмотрены.

Суд также допросил члена УИК с правом совещательного голоса от кандидата КПРФ Наталью Ефремову (супруга Родиона). Она ожидаемо заявила, что комиссия после подсчета голосов объявила победу коммуниста. Родион Ефремов также ходатайствовал о допросе других членов комиссии, в том числе представителя «Справедливой России» Раисы Габдулхаевой, которая также получила копию протокола, где отображена победа кандидата КПРФ. Кроме того, господин Ефремов попросил истребовать записи из ЦИКа. Эти ходатайства судья Дмитрий Бусыгин вчера рассматривать не стал. Он лишь истребовал документацию УИК, связанную с подведением результатов выборов.

Следующее заседание назначено на 16 октября.

Кирилл Антонов