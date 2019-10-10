Самообложение готовят ко двору

Власти Татарстана рассмотрят возможность привлечения средств граждан для дополнительного финансирования программы «Наш двор», заявленной единороссами и поддержанной президентом республики Рустамом Миннихановым. С инициативой распространить «институт самообложения» на многоквартирные дома выступил вчера глава комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин. Сейчас самообложение практикуется только в сельских населенных пунктах Татарстана. В Госсовете заверяют, что речь идет лишь о предоставлении жителям возможности заключать договоры с управляющими компаниями при желании «положить брусчатку или установить фонтан у себя во дворе». В аппарате главы республики также отмечают, что «президентская программа не подразумевает сбора денег с населения».



Глава комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин попросил министерство финансов Татарстана изучить возможность использования средств граждан для благоустройства придомовых территорий в рамках республиканской программы «Наш двор». «Есть ли такая возможность… и программу реализовать, и дать возможность людям в ней участвовать деньгами через институт самообложения?»— сказал он вчера на заседании комитета.

Господин Тыгин пояснил журналистам, что речь идет только об «инициативе самих людей»: «Она по умолчанию всегда законна. По Конституции власть принадлежит народу. Мне эта идея очень нравится. Она открывает для жильцов колоссальные возможности и не навязывает ничего». Депутат напомнил, что, согласно программе самообложения, в регионе на каждый рубль, собранный жителями, республика добавляет еще 4 руб. Таким образом, по его словам, «усилия власти направлены на поддержку граждан».

Напомним, программа «Наш двор» была инициирована татарстанским отделением «Единой России» накануне выборов в Госсовет (состоялись 8 сентября, единороссы получили 72,4%). Проект поддержал президент республики Рустам Минниханов. Он говорил, что программа будет финансироваться за счет внебюджетных средств: 50 млрд руб., полученные от дивидендов на акции «Татнефти», выделит принадлежащая республиканскому правительству компания «Связьинвестнефтехим». Власти обещали, что в трехлетнюю программу включат все дворы многоквартирных домов, построенные до 2014 года включительно. В день выборов на избирательных участках жителей опрашивали о том, что именно в их дворе необходимо отремонтировать в первую очередь.

Референдумы по самообложению граждан проводятся с 2013 года, однако в основном - в сельских муниципалитетах, а также в небольших городах. Согласно закону, их инициируют сами жители, однако фактически их проводят местные власти. Под самообложением подразумеваются разовые платежи жителей, предназначенные для решения конкретных вопросов, например, для строительства дороги или благоустройства кладбища. Сейчас закон не позволяет проводить референдумы в отдельных частях города или поселка, а только на территории всего населенного пункта.

Александр Тыгин в беседе с “Ъ” согласился, что сейчас «самообложение во дворах невозможно де-юре». «Это вопрос был технического плана, приемлем институт самообложения или неприемлем. Видения разные в каждом дворе. Одним захочется одно, другим — другое. Этим жителям надо идти на встречу. Нельзя отталкивать людей, которые хотят что-то седлать в своем дворе. Мой вопрос был о том, как нам помочь людям изменить что-то в своей жизни»,— сказал депутат “Ъ”. Он отметил, что ранее появилась информация о желании ввести самообложение в Нижнекамске. Мэр Айдар Метшин обещал, что муниципалитет выделит дополнительно 2 руб. на каждый рубль, вложенный жителями города.

«По Нижнекамску не может речь идти о самообложении»,— заявила вчера “Ъ” представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова. Она предположила, что имеются в виду собрания жильцов многоквартирных домов. Она заверила “Ъ”, что «президентская программа не подразумевает сбора денег с населения». «Президентская программа “Наш двор” будет включать в себя базовый набор работ по благоустройству. В случае, если жители захотят сами расширить перечень этих работ, они могут воспользоваться законным правом добровольного участия денежными средствами»,— предположила она.

По словам секретаря Госсовета Лилии Мавриной, жители дворов могут заключать договоры с управляющими компаниями. «Например, жители посадили яблоневый сад. За ним нужно ухаживать. На собрании принимается решение, чтобы управляющая компания включила в счет-фактуру по 10 руб. Или кто-то во дворе решил положить брусчатку, установить фонтан»,— пояснила она “Ъ”.

Вместе с тем Госсовет Татарстана уже подготовил проект изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят проводить сходы граждан по введению самообложения в отдельных частях муниципалитетов, в том числе на территории «группы многоквартирных домов». Весной (см “Ъ” от 28 мая) проект поддержал комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению, но затем документ решено было отправить на доработку.

Госпожа Маврина вчера сообщила “Ъ”, что в проекте, прежде всего, заинтересованы жители поселков Казани, которые хотели бы получать софинансирование из бюджета на решение своих проблем. Секретарь Госсовета добавила, что «законопроект готов» и будет рассмотрен Госсоветом до конца года. После этого документ, предполагающий введение самообложения во дворах, будет направлен в Госдуму.

Кирилл Антонов