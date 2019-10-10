Удар по шлему сохранил тяжесть

В среду Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговоры фигурантам «дела 27 июля» Ивану Подкопаеву и Кириллу Жукову. Они были осуждены к трем годам колонии за применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции протеста: господин Подкопаев за «распыление газового баллончика», а господин Жуков — за «удар по шлему росгвардейца». Оспаривая приговоры, адвокаты настаивали на невиновности подзащитных. Однако Кириллу Жукову приговор оставлен в силе в полном объеме, Ивану Подкопаеву срок смягчен с трех до двух лет колонии.

Дела Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова рассматривала судья Мосгорсуда Елена Лаврова. Сначала состоялось рассмотрение апелляционной жалобы господина Подкопаева — 25-летнего техника Государственной публичной научно-технической библиотеки. Он, как установил Тверской суд Москвы, распылил на акции протеста 27 июля газ из перцового баллончика в сторону двух силовиков. Ранее господин Подкопаев признал вину и объяснил свой поступок попыткой защитить протестующих от действий полицейских, «которые давили металлическим ограждением на людей». Адвокат Николай Фомин направил в Мосгорсуд апелляционную жалобу, в которой просил суд смягчить приговор. Рассмотрение апелляции переносилось дважды: из-за уведомления осужденного о заседании «ненадлежащим образом» и из-за вступления в дело нового адвоката Алексея Чернышева.

9 октября на заседании Мосгорсуда Иван Подкопаев отказался от данных ранее признательных показаний и заявил отвод адвокату Николаю Фомину, который «склонил его к признанию вины». Господин Фомин покинул заседание, после чего адвокат Чернышев заявил ходатайство о приобщении к делу двух квитанций (каждая на 15 тыс. руб.), свидетельствующих о выплате компенсации морального вреда потерпевшим. Третья квитанция сообщала суду о перечислении 10 тыс. руб. благотворительному фонду «Подари жизнь» в качестве «возмещения ущерба обществу» господином Подкопаевым. Суд ходатайство удовлетворил, согласившись также приобщить к делу 165 подписей коллег Ивана Подкопаева в его защиту.

В апелляционной жалобе адвокат Чернышев попросил отменить решение Тверского суда и оправдать господина Подкопаева. Прокурор Алексей Радин против удовлетворения жалобы возражал, однако суд, «учитывая доводы защиты о выплаченных компенсациях», вынес решение о смягчении приговора Ивану Подкопаеву до двух лет колонии общего режима.

Рассмотрение апелляции на приговор Кириллу Жукову началось сразу после решения по жалобе господина Подкопаева. Напомним, 28-летний бывший военнослужащий Росгвардии Жуков приговорен Тверским судом к трем годам колонии за «удар по шлему росгвардейца» на акции протеста 27 июля. Адвокат господина Жукова Светлана Байтурина, приводя более 20 доводов жалобы, обратила внимание суда на «менявшиеся несколько раз показания потерпевшего Аскарбека Мадреймова», который сначала говорил о «провокации Жуковым», а позднее — «о сильной боли от ремешка своего шлема». Госпожа Байтурина просила суд о приобщении к материалам «аналогичного шлема». «Я принесла шлем в Мосгорсуд, но приставы изъяли его, не объяснив причины»,— рассказала “Ъ” госпожа Байтурина. Суду она пояснила, что провела исследование шлема «с привлечением добровольцев, которые показали, что при откидывании головы назад боли не испытывают». Заявленные адвокатом ходатайства о вызове участников исследования на допрос и приобщении протокола исследования с фотографиями и видеозаписями суд оставил без удовлетворения.

При этом было рассмотрено новое доказательство — видеозапись, сделанная 27 июля очевидцем Матвеем Заславским, из которой, по словам госпожи Байтуриной, следовало, «что Кирилл Жуков шлема росгвардейца не касался». В прениях сторон она подчеркнула, что «приговор Тверского суда является незаконным и подлежит отмене, так как насилия Кирилл Жуков не применял». Прокурор Алексей Радин возражал против всех заявленных защитой ходатайств, а в части судебных прений сообщил, что «приговор является законным».

Кирилл Жуков в последнем слове вспомнил речь пострадавшего росгвардейца Аскарбека Мадреймова на заседании суда предыдущей инстанции: «Потерпевший сам просил суд дать мне второй шанс, но этот шанс мне не нужен, потому что я невиновен». Суд однако решил иначе: «Приговор суда первой инстанции оставить в силе». В разговоре с “Ъ” Сергей Жуков, отец осужденного, сообщил, что «был готов к такому решению и вместе с адвокатом обсуждал подачу иска в ЕСПЧ».

Вечером в среду Максим Пашков, адвокат фигуранта «дела 27 июля» Айдара Губайдуллина, сообщил “Ъ”, что 10 октября его доверителю «будет предъявлено обвинение в новой редакции». Напомним, господин Губайдуллин обвиняется в применении насилия к представителю власти за бросок пустой пластиковой бутылки в толпу на акции протеста 27 июля.

Мария Старикова, Елизавета Михальченко